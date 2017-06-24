Комбатам-депутатам Скоро третья годовщина Иловайской трагедии. Для народа это день скорби. Для чиновников и политиков - день пустых речей и клятв. Снова к…

Когда закончится война? Этот вопрос не даёт покоя каждому из нас: и тем, кто поверил, что все прекратится за две недели, и тем, кто понимал,…