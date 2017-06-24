Черноморская
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Оккупация Крыма:
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Генпрокуратура задержала за взятку главреда сайта «Страна» Игоря Гужву
23
Июн
Порошенко и Трамп встретились в Вашингтоне
21
Июн
Чийгозу устроили тайное свидание с больной матерью
20
Июн
Восток
«ДНР» закрывает шахты
24
Июн
24 Июня 2017
10:49
В Мариуполе произошел взрыв - ранено 7 полицейских
23 Июня 2017
17:29
Задержанный в Крыму боевик убил 16-летнего украинца Степана Чубенко
23 Июня 2017
14:45
В «ДНР» наконец-то признали успешной верификацию пленных
23 Июня 2017
13:26
Украина потеряла 1 млрд грн налогов из-за транспортной блокады Донбасса
23 Июня 2017
12:04
Донецкий журналист Асеев (Васин) внесен в списки обмена пленными
23 Июня 2017
11:06
Героя АТО зарезали в Киеве у Золотых Ворот - он защищал сына
23 Июня 2017
09:44
Вожака боевиков «ДНР» задержали в Ялте и готовят к выдаче в Украину
22 Июня 2017
16:03
Жители Донбасса экономят на еде и ждут завершения войны - опрос
22 Июня 2017
14:46
Пятьсот участников АТО покончили с собой - Аваков
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Мнения
Комбатам-депутатам
15 Июня
09:52
Скоро третья годовщина Иловайской трагедии. Для народа это день скорби. Для чиновников и политиков - день пустых речей и клятв. Снова к…
Когда закончится война?
24 Апреля
11:13
Этот вопрос не даёт покоя каждому из нас: и тем, кто поверил, что все прекратится за две недели, и тем, кто понимал,…
Кабмин отчитался перед дубликатом Яценюка
12 Апреля
22:14
Сегодня полдня на всю страну транслировали мыльную оперу под названием "Отчет Кабмина перед Иванчуком". По очереди Гройсман и все его министры с…
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Интервью
Літній відпочинок: як собі не зашкодити?
23 Июня
10:37
Максим Несмянов: «Якщо ви хочете бюджетного відпочинку, то це всі наші курорти. Але треба змиритись, що сервіс буде не такий, як за…
Небезпечне молоко: який фальсифікат купують споживачі?
23 Июня
10:03
Владислава Миронова: «Якщо будуть якісь проблеми, виробник надасть документи на сировину і буде нести відповідальність за цю сировину». Ринок продовжує насичуватись фальсифікованими…
«УТ-1» чи суспільне ТБ?
23 Июня
09:18
Гоша Тихий: «Все, у чому є державне фінансування, не може називатися суспільним телебаченням». На думку нашого гостя, державний телеканал настільки громіздка стара…
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23 Июня
13:53
Олександр Чистяков: Рибалка, браконьєрство, ботулізм – небезпечний зв’язок?
22 Июня
15:00
Владислава Миронова: Небезпечне молоко: який фальсифікат купують споживачі?
22 Июня
13:57
Олеся Холопік: Дорожня поліція в Україні: як і на яких трасах вона працює?
21 Июня
14:32
Микола Гаврищук: Соцмережа для сусідів багатоповерхівок
Сила права
22 Июня
17:25
Справа Януковича: результати та перспективи
15 Июня
16:33
Україна і Росія: САНКЦІЇ ЯК ДІЄВИЙ МЕХАНІЗМ БОРОТЬБИ
08 Июня
15:53
Вільна економічна зона "Крим": співпраця чи блокада?
02 Июня
12:53
Дискримінація: порушення та захист
Новости
24 Июня 2017
14:18
Лавров будет отстаивать право украинцев носить георгиевскую ленту
13:23
Украинскую активистку похоронили в Севастополе
12:30
Экспертиза: Сулейман Кадыров не призывал нарушать целостность РФ
11:14
Путин едет в «Артек»
10:19
Гужве вручили подозрение в вымогательстве - прокуратура
23 Июня 2017
17:16
Ялтинские власти хотят закатать плато Ай-Петри в тротуарную плитку
16:22
Задержанного редактора «Страны» отправили в изолятор - Лукаш
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Конгресс украинцев Латвии выступил в поддержку Эмир-Усеина Куку – адвокат
14:51
Суд в Крыму оставил под стражей фигурантов ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир»
14:05
Почти две трети россиян плохо относятся к Украине - опрос
13:21
Крымчанам в Украине ничего не грозит, можно ехать - Госпогранслужба
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МИД РФ критикует решение США об антироссийских санкциях
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В Днепре женщину оштрафовали за георгиевскую ленту
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Спикер Палаты представителей Конгресса США поддержал новые санкции против России
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Украинские правозащитники рассказали Маккейну о правах человека в Крыму
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ЕС продолжит секторальные санкции против России - Туск
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Крымчане смогут получить биометрический паспорт только после проверки
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Крымский суд позволил политзаключенному увидеться с женой, но оставил под...
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Антиукраинские сайты блокировать по закону нельзя - Интернет-ассоциация Украины
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Макрон пригласил Порошенко в Париж на 26 июня
13:22
Чийгоза оставили в СИЗО еще на три месяца - Полозов
12:37
Россия намерена нарастить боевую мощь у западной границы
11:50
Россия закроет проход судов через Керченский пролив - Мининфраструктуры
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Крымские власти: Украинская биометрика чревата арестами
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Контеррористическое управление ООН возглавил россиянин
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Тема: Комунальне пекло
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23 Июня
13:47
Що не так з електронним декларуванням?
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13:32
"Хлібне перемир'я" в зоні АТО
23 Июня
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Електронна медицина: яка вона?
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13:15
Крим без туристів
Народное мнение
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Ваша оцінка роботи Мінінформполітики?
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Чи довіряєте поліції?
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Чи має бути автономія для кримських татар?