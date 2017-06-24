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Мнения

  • Комбатам-депутатамКомбатам-депутатам
    15 Июня09:52
    Скоро третья годовщина Иловайской трагедии. Для народа это день скорби. Для чиновников и политиков - день пустых речей и клятв. Снова к…
  • Когда закончится война?Когда закончится война?
    24 Апреля11:13
    Этот вопрос не даёт покоя каждому из нас: и тем, кто поверил, что все прекратится за две недели, и тем, кто понимал,…
  • Кабмин отчитался перед дубликатом ЯценюкаКабмин отчитался перед дубликатом Яценюка
    12 Апреля22:14
    Сегодня полдня на всю страну транслировали мыльную оперу под названием "Отчет Кабмина перед Иванчуком". По очереди Гройсман и все его министры с…
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Интервью

  • Літній відпочинок: як собі не зашкодити?Літній відпочинок: як собі не зашкодити?
    23 Июня10:37
    Максим Несмянов: «Якщо ви хочете бюджетного відпочинку, то це всі наші курорти. Але треба змиритись, що сервіс буде не такий, як за…
  • Небезпечне молоко: який фальсифікат купують споживачі?Небезпечне молоко: який фальсифікат купують споживачі?
    23 Июня10:03
    Владислава Миронова: «Якщо будуть якісь проблеми, виробник надасть документи на сировину і буде нести відповідальність за цю сировину». Ринок продовжує насичуватись фальсифікованими…
  • «УТ-1» чи суспільне ТБ?«УТ-1» чи суспільне ТБ?
    23 Июня09:18
    Гоша Тихий: «Все, у чому є державне фінансування, не може називатися суспільним телебаченням». На думку нашого гостя, державний телеканал настільки громіздка стара…
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Відкрита студія

23 Июня 13:53

Олександр Чистяков: Рибалка, браконьєрство, ботулізм – небезпечний зв’язок?

22 Июня 15:00

Владислава Миронова: Небезпечне молоко: який фальсифікат купують споживачі?

22 Июня 13:57

Олеся Холопік: Дорожня поліція в Україні: як і на яких трасах вона працює?

21 Июня 14:32

Микола Гаврищук: Соцмережа для сусідів багатоповерхівок

Сила права

22 Июня 17:25

Справа Януковича: результати та перспективи

15 Июня 16:33

Україна і Росія: САНКЦІЇ ЯК ДІЄВИЙ МЕХАНІЗМ БОРОТЬБИ

08 Июня 15:53

Вільна економічна зона "Крим": співпраця чи блокада?

02 Июня 12:53

Дискримінація: порушення та захист

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Сюжеты

23 Июня 13:47

Що не так з електронним декларуванням?

23 Июня 13:32

"Хлібне перемир'я" в зоні АТО

23 Июня 13:25

Електронна медицина: яка вона?

23 Июня 13:15

Крим без туристів

Народное мнение

09 Июня 09:47

Ваша оцінка роботи Мінінформполітики?

09 Июня 09:48

Чи влаштовує вас работа журналістів?

09 Июня 11:24

Чи довіряєте поліції?

09 Июня 11:24

Чи має бути автономія для кримських татар?