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Мнения

  • К вопросу о чиновниках и их паспортахК вопросу о чиновниках и их паспортах
    24 Марта09:30
    Экс-министр финансов Украины Наталья Яресько в Пуэрто-Рико получила должность исполнительного директора Совета финансового контроля и управления. Помнится на Банковой взахлеб врали, что…
  • Бесплатные советы от министра юстицииБесплатные советы от министра юстиции
    23 Марта09:15
    Министр юстиции Павел Петренко через три года российской военной агрессии порекомендовал частному бизнесу, предприятия которого были "национализированы" на оккупированном Донбассе, "отрабатывать механизмы…
  • Андрей Сенченко: Он готов, мы - нетАндрей Сенченко: Он готов, мы - нет
    16 Марта10:45
    Президент Украины Порошенко заявил: "Украинская сторона готова отменить запрет на передвижение грузов через линию разграничения на востоке страны, если предприятия на оккупированных…
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Зона конфликта

11 Марта 22:11

Бійці АТО та держава: подолати корупцію і забезпечити захист

05 Марта 11:44

Нав’язування прийняття громадянства країни-агресора

26 Февраля 14:52

Неповнолітні на війні, торгівля дітьми та сексуальне рабство

19 Февраля 11:22

Рабська праця в зоні конфлікту

Что происходит?

24 Марта 16:22

Олеся Яхно-Бєлковська: Політичні підсумки тижня

23 Марта 16:13

Олександр Антонюк: вбиство Вороненкова та транш МВФ

22 Марта 17:05

Юлія Лісова: Переселенці борються за свої права і перемагають

22 Марта 10:01

Перспективи допомоги учасникам АТО у 2017 році

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Сюжеты

24 Марта 18:07

Из-за обвала на трассе Севастополь - Симферополь введен режим чрезвычайной ситуации

24 Марта 15:28

Крымские выпускники получат документы для поступления в ВУЗы Украины

23 Марта 14:35

Экотренинг в Константиновске

23 Марта 14:30

В Бахмуте открылась «Школа юного гражданина»

23 Марта 14:19

В Рубежном проходят учения полицейского спецназа

23 Марта 14:13

Без комментариев: Волонтеры обучают полицейский спецназ

23 Марта 14:10

Без комментариев: Фракция «Батьківщина» помогает участникам АТО получить землю в Киеве

23 Марта 14:09

Без комментариев: Фракция «Батьківщина» защищает интересы участников АТО в Киеве