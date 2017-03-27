Черноморская
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Оккупация Крыма:
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Главные новости
«Чорноморка» анонсує новий проект
27
Мар
Украина с 26 марта переходит на летнее время
24
Мар
Рада урегулировала оплату коммунальных услуг для переселенцев
23
Мар
Восток
Блогер Беницкий вышел из застенков «ЛНР»
27
Мар
27 Марта 2017
09:35
Под Краматорском упал военный вертолет, экипаж погиб
26 Марта 2017
14:00
Главное за неделю в ОРДЛО
26 Марта 2017
13:55
Потери террористов в зоне АТО
26 Марта 2017
13:16
Авдеевку обстреляли из "Градов": повреждено 18 домов
26 Марта 2017
12:19
В Мариуполе не работает мобильная связь «Киевстар»
26 Марта 2017
11:22
В очередях на КПВВ скопилось более 500 авто
25 Марта 2017
17:30
Погибшего под Авдеевкой майора Кизило навечно зачислили в военный лицей
25 Марта 2017
15:05
Боевики на Донбассе вербуют заключенных из исправительных колоний
25 Марта 2017
13:38
Красный Крест отправил гумпомощь на оккупированные территории Донбасса
Все новости востока
Мнения
К вопросу о чиновниках и их паспортах
24 Марта
09:30
Экс-министр финансов Украины Наталья Яресько в Пуэрто-Рико получила должность исполнительного директора Совета финансового контроля и управления. Помнится на Банковой взахлеб врали, что…
Бесплатные советы от министра юстиции
23 Марта
09:15
Министр юстиции Павел Петренко через три года российской военной агрессии порекомендовал частному бизнесу, предприятия которого были "национализированы" на оккупированном Донбассе, "отрабатывать механизмы…
Андрей Сенченко: Он готов, мы - нет
16 Марта
10:45
Президент Украины Порошенко заявил: "Украинская сторона готова отменить запрет на передвижение грузов через линию разграничения на востоке страны, если предприятия на оккупированных…
Все Мнения
Интервью
Росія мститься за Евробачення?
26 Марта
07:10
Вбивство російського політика в центрі Києва, вибух складів боєприпасів на Харківщині, чи потрібно захищати російські банки в Україні та чи буде Кремль…
Аутизм – не інвалідність. Це особливість
24 Марта
16:59
Через стереотипні уявлення про особливих людей, українське суспільство не знає, як правильно слід вести себе з такими людьми та як їх прийняти…
Прожитковий мінімум та податок на розкіш – від крайності у...
24 Марта
16:18
Уряд шукає механізми та можливості для підвищення пенсій та соціальних виплат. Проте друкувати для цього гроші держава не буде. Станіслав Батрин: «Чи…
Все Интервью
Зона конфликта
11 Марта
22:11
Бійці АТО та держава: подолати корупцію і забезпечити захист
05 Марта
11:44
Нав’язування прийняття громадянства країни-агресора
26 Февраля
14:52
Неповнолітні на війні, торгівля дітьми та сексуальне рабство
19 Февраля
11:22
Рабська праця в зоні конфлікту
Что происходит?
24 Марта
16:22
Олеся Яхно-Бєлковська: Політичні підсумки тижня
23 Марта
16:13
Олександр Антонюк: вбиство Вороненкова та транш МВФ
22 Марта
17:05
Юлія Лісова: Переселенці борються за свої права і перемагають
22 Марта
10:01
Перспективи допомоги учасникам АТО у 2017 році
Новости
27 Марта 2017
10:55
Пророссийские силы в Болгарии проигрывают выборы - экзит-пол
10:12
В Киеве поддержали участников минской акции протеста
09:25
Здание Нацбанка Украины в Симферополе отдадут российскому Центробанку
26 Марта 2017
16:30
В Симферополе вместо акции против коррупции собрались сторонники партии...
15:24
По данным крымских властей, уровень туберкулеза в Крыму снизился
15:00
Ялта заработала на стихийной торговле 13 тыс. долларов
14:21
Российские десантники устроили пьяный дебош в Крыму
12:05
Правозащитник призвал всех крымских политузников отстаивать право общаться на...
12:00
Россия профинансировала строительство концертного зала в "Артеке"
10:21
Украина готова допустить для участия в «Евровидении» другого российского...
10:00
Украина перешла на летнее время
25 Марта 2017
17:21
Геращенко обнародовал новые факты об убийце Вороненкова
15:50
В оккупированный Крым прибыли новые подразделения войск РФ
13:33
В Крыму над мечетью вывесили украинский флаг
12:44
Полиция заявляет о контроле над ситуацией в Балаклее
11:21
Маккейн озвучил оптимистичный прогноз по передаче Украине оружия
10:14
В Балаклее продолжаются взрывы боеприпасов
24 Марта 2017
17:25
Крымчан освободили от штрафов за проживание без регистрации
16:27
Суд Крыма оставил под арестом "диверсанта" Панова
15:42
Для запуска цифрового ТВ на Крым нужно 3 - 4 месяца
14:56
В России обещают, что Крымский мост заработает в следующем году
14:05
Появились фото после взрывов в Балаклее
13:41
В Северо-Крымский канал пустили воду
12:34
Убийца Вороненкова обучался в российской школе диверсантов
11:23
В Крыму падает качество воды
10:43
Из-за взрывов в Балаклее погибла женщина
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Тема: Коли скасують пенсії?
Сюжеты
24 Марта
18:07
Из-за обвала на трассе Севастополь - Симферополь введен режим чрезвычайной ситуации
24 Марта
15:28
Крымские выпускники получат документы для поступления в ВУЗы Украины
23 Марта
14:35
Экотренинг в Константиновске
23 Марта
14:30
В Бахмуте открылась «Школа юного гражданина»
23 Марта
14:19
В Рубежном проходят учения полицейского спецназа
23 Марта
14:13
Без комментариев: Волонтеры обучают полицейский спецназ
23 Марта
14:10
Без комментариев: Фракция «Батьківщина» помогает участникам АТО получить землю в Киеве
23 Марта
14:09
Без комментариев: Фракция «Батьківщина» защищает интересы участников АТО в Киеве