К вопросу о чиновниках и их паспортах Экс-министр финансов Украины Наталья Яресько в Пуэрто-Рико получила должность исполнительного директора Совета финансового контроля и управления. Помнится на Банковой взахлеб врали, что…

Бесплатные советы от министра юстиции Министр юстиции Павел Петренко через три года российской военной агрессии порекомендовал частному бизнесу, предприятия которого были "национализированы" на оккупированном Донбассе, "отрабатывать механизмы…